18 марта, 23:28
Нападающий «Адмирала» Евгений Грачев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ.
— За счет чего таким вышло начало?
— Они вышли и начали активно играть, — цитирует Metaratings.ru Грачева. — Мы не погнулись, не треснули. Получилось забить. А потом уже два периода, может, они и больше владели шайбой, но у нас тоже были шансы. Надо цепляться за них.
— Можно говорить, что на их стороне было везение?
— Кто выигрывает — тот может говорить все, что угодно. Кто проигрывает, должен выиграть, чтобы говорить все, что угодно.
— Главный итог матча?
— Проиграли. Могли сравнять, играя вшестером. Могли перед этим забить. Ключевое в том, что можно и нужно играть.
— Есть позитив в этих матчах?
— Да, чуть-чуть не хватает. Но верим и будем делать все для победы.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 20 марта во Владивостоке.