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18 марта, 23:28

Нападающий «Адмирала» Грачев — о серии с «Ак Барсом»: «Верим и будем делать все для победы»

Мария Гусева
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Нападающий «Адмирала» Евгений Грачев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ.

— За счет чего таким вышло начало?

— Они вышли и начали активно играть, — цитирует Metaratings.ru Грачева. — Мы не погнулись, не треснули. Получилось забить. А потом уже два периода, может, они и больше владели шайбой, но у нас тоже были шансы. Надо цепляться за них.

— Можно говорить, что на их стороне было везение?

— Кто выигрывает — тот может говорить все, что угодно. Кто проигрывает, должен выиграть, чтобы говорить все, что угодно.

— Главный итог матча?

— Проиграли. Могли сравнять, играя вшестером. Могли перед этим забить. Ключевое в том, что можно и нужно играть.

— Есть позитив в этих матчах?

— Да, чуть-чуть не хватает. Но верим и будем делать все для победы.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 20 марта во Владивостоке.

Источник: Metaratings.ru
Евгений Грачев
Хоккей
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ХК Ак Барс
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