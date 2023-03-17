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Сегодня, 09:29

Криштоф — о поражении от «Ак Барса»: «Серия только началась, одну игру уступили, послезавтра надо брать реванш»

Алина Савинова
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Нападающий «Адмирала» Михал Криштоф подвел итоги первого матча второго раунда Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2:3).

«Не лучшее начало, много удалялись. Даже не знаю в чем причина. Были удаления — значит, нарушали правила. Их было много для плей-офф. Получили два гола в 3 на 5. Не было никакой паники, мы здорово играли в равных составах. Во втором отрезке было меньше удалений, поэтому смогли перевести игру в ту зону. Классно, что забили в большинстве в начале периода. Да, мне удалась неплохая передача. Гол нас подхлестнул. Далее был хороший отрезок в течение семи минут, сравняли, могли забить больше. Но ничего, это плей-офф, серия только началась, одну уступили, завтра отдохнем, послезавтра надо быть готовыми и брать реванш», — приводит Metaratings.ru слова Криштофа.

На данный момент счет серии 1-0 в пользу «Ак Барса». Второй матч серии пройдет 18 марта и начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/krishtof-o-porazhenii-ak-barsu-ne-skazal-by-chto-oni-chem-to-udivili-chto-ozhidali-to-i-poluchili-236107/
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