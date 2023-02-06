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Сегодня, 19:30

Чебыкин: «Если смотреть на бумагу, на громкие фамилии соперников, то ничего не получится»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Адмирала» Николай Чебыкин рассказал о целях команды на сезон.

— В какой-то момент регулярки «Адмирал» оказался буквально в шаге от первого места конференции. Не испугались тогда собственной прыти?

— Нет, такого точно не было. Мы не особо обращаем внимание на это в раздевалке. Просто стараемся каждый день честно выполнять свою работу и не заострять внимание на всем этом.

— У «Адмирала» вообще нет никакой робости перед топ-соперниками, излишнего уважения. Откуда такая уверенность у весьма скромной по составу команды?

— Если смотреть на бумагу, на громкие фамилии соперников, то ничего не получится. Все мы люди, вот и все. Это такая психология: выходишь и стараешься показывать все, на что способен, и не боишься выигрывать.

— Есть ли силы на финиш регулярки?

— Все нормально, в рабочем режиме. Все понимают важность концовки, очень хочется плей-офф. Мы идем к этому всю регулярку, и я думаю, что у нас все получится.

— Часто ли смотрите в таблицу, где нынче невероятная плотность?

— Нечасто, но знаю, что если одну-две игры проиграешь, то все может накрыться медным тазом.

— Хочется подняться повыше, или главное выйти в плей-офф, а с какого и места и на кого — без разницы?

— Наша задача — просто стараться набирать максимум очков в каждой оставшейся игре. При этом ясно, что плей-офф — первостепенная цель. «Адмирал» давно там не был, и мы должны туда попасть.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/06/509488.html#
Николай Чебыкин
ХК Адмирал
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