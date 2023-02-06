Чебыкин: «Если думать и жалеть себя, то обязательно наступит какой-нибудь спад»

Нападающий «Адмирала» Николай Чебыкин рассказал о главном секрете успеха дальневосточной команды в нынешнем сезоне.

— «Адмирал» — главная сенсация регулярки на Востоке. А вы сами удивлены результатам команды?

— Нет, не удивлен. Мы работали и шли к этому. Еще, правда, ничего толком не сделали, но я верю, что у нас все получится.

— Ключ к успеху «моряков» — строгая и жесткая система Леонида Тамбиева?

— Да, но еще одна важнейшая причина — наша вратарская линия. Это наш главный секрет.

— Игра Никиты Серебрякова в этом сезоне — откровение для вас?

— Мы давно знакомы с Никитой, оба динамовские воспитанники. Так что я ни капли не удивлен тому, что он показывает.

— Как удается в большей части матчей длинной регулярки играть с такой самоотдачей и так правильно?

— Влияет хорошая летняя подготовка. Кроме того, постоянное поддержание игрового ритма, игровой формы. Все через работу.

— И ведь вам не мешают постоянные перелеты, которые обычно к концу регулярки губили дальневосточные команды.

— Мы просто об этом не думаем. Если думать и жалеть себя, то обязательно наступит какой-нибудь спад. Лично я стараюсь не заморачиваться на этот счет.