Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:35

Нападающий «Адмирала» Петьков: «На 50 тысяч, думаю, смогу прожить»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Нападающий «Адмирала» Кирилл Петьков рассказал о тратах за месяц.

— Если для себя, без коммуналки, без корма собакам, мне 30 тысяч хватит, — цитирует Петькова Legalbet. — Ну а чего? Нас кормят. Поужинать куда-нибудь сходить не всегда хочется. Ладно, про 30 тысяч не буду уж врать. На 50 тысяч, думаю, смогу.

— Какие были самые дорогие и неоправданные покупки?

— Сейчас даже не вспомню. Люблю в компьютерные игры что-нибудь закинуть, потратить немного денег. Но это не каждый день. Иногда ходим с парнями в компьютерный клуб, я там закину немного денег.

— Часы, браслеты и автомобили?

— Я особо на себя не трачусь. Могу на жену потратить, могу на Wildberries зайти и собакам всякие штуки понакупать, непонятно зачем. Недавно купил кость собаке, а у нее зуб сломался.

В этом сезоне 26-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка в 18 матчах.

Источник: legalbet.ru
ХК Адмирал
Читайте также
СМИ в Индии обратили внимание на угрозу Лаврова США в интервью Карлсону
Биография Умара Нурмагомедова: непобедимый боец UFC идет за титулом
Кордобе и Сперцяну нет замены, «быки» не справляются с психологией, а Галицкий пожалеет денег? Что происходит с «Краснодаром» и каковы его шансы на золото
Песков объяснил смену губернатора Курской области
В Москве актрису сериалов задержали с 53 свертками мефедрона в белье
Фигуристку Сотникову ошибочно указали иноагентом в книжном магазине
Сегодня
Вчера
Неделя