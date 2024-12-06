Нападающий «Адмирала» Петьков: «На 50 тысяч, думаю, смогу прожить»

Нападающий «Адмирала» Кирилл Петьков рассказал о тратах за месяц.

— Если для себя, без коммуналки, без корма собакам, мне 30 тысяч хватит, — цитирует Петькова Legalbet. — Ну а чего? Нас кормят. Поужинать куда-нибудь сходить не всегда хочется. Ладно, про 30 тысяч не буду уж врать. На 50 тысяч, думаю, смогу.

— Какие были самые дорогие и неоправданные покупки?

— Сейчас даже не вспомню. Люблю в компьютерные игры что-нибудь закинуть, потратить немного денег. Но это не каждый день. Иногда ходим с парнями в компьютерный клуб, я там закину немного денег.

— Часы, браслеты и автомобили?

— Я особо на себя не трачусь. Могу на жену потратить, могу на Wildberries зайти и собакам всякие штуки понакупать, непонятно зачем. Недавно купил кость собаке, а у нее зуб сломался.

В этом сезоне 26-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка в 18 матчах.