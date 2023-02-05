Александр Радулов: «На каждое большинство надо выходить максимально заряженными»

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов дал комментарий после гостевой победы над «Куньлунем» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Насколько вам нравится играть, когда у команды все получается?

— Нужно работать в каждом матче, тогда результат придет. Слушать тренерскую установку, стараться ее выполнять.

— Большинство в начале сезона не шло, сейчас ситуация иная. Что поменяли?

— Ничего, просто работаем, смотрим видеонарезки, разговариваем. Стараемся больше бросать. От игры к игре оно то приходит, то уходит. Надо на каждое большинство выходить максимально заряженными и стараться его реализовать.

— Как вы подбиваете шайбу, чтобы она попала в цель?

— Нужно следить за шайбой, стараться играть перед вратарем в створ. Не всегда удается ее подправить, но если вратарь не видит момента броска, то это чаще всего заканчивается голом.

— Весь сезон на «Востоке» плотная борьба, о чем это вам говорит?

— Команды подравнялись, много хороших игроков, никто не хочет уступать. Все хотят забраться повыше в таблице, это здорово для лиги, болельщиков, для хоккея в целом.

— Какие ожидания от дальневосточного выезда?

— Надеюсь, мы хорошо подготовимся и удачно там сыграем. Вижу, что команды там хорошо подготовлены физически, обучены. Нас ждут тяжелые игры.