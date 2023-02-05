Александр Радулов: «На каждое большинство надо выходить максимально заряженными»

Сегодня, 20:46
Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов дал комментарий после гостевой победы над «Куньлунем» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Насколько вам нравится играть, когда у команды все получается?
— Нужно работать в каждом матче, тогда результат придет. Слушать тренерскую установку, стараться ее выполнять.
— Большинство в начале сезона не шло, сейчас ситуация иная. Что поменяли?
— Ничего, просто работаем, смотрим видеонарезки, разговариваем. Стараемся больше бросать. От игры к игре оно то приходит, то уходит. Надо на каждое большинство выходить максимально заряженными и стараться его реализовать.
— Как вы подбиваете шайбу, чтобы она попала в цель?
— Нужно следить за шайбой, стараться играть перед вратарем в створ. Не всегда удается ее подправить, но если вратарь не видит момента броска, то это чаще всего заканчивается голом.
— Весь сезон на «Востоке» плотная борьба, о чем это вам говорит?
— Команды подравнялись, много хороших игроков, никто не хочет уступать. Все хотят забраться повыше в таблице, это здорово для лиги, болельщиков, для хоккея в целом.
— Какие ожидания от дальневосточного выезда?
— Надеюсь, мы хорошо подготовимся и удачно там сыграем. Вижу, что команды там хорошо подготовлены физически, обучены. Нас ждут тяжелые игры.