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Сегодня, 10:25

Радулов — о выводе из основного состава «Ак Барса»: «Не было никаких посылов»

Радулов заявил, что не понял решения о выводе его из основного состава «Ак Барса»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал то, что его вывели из состава команды перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (5:2).

30 октября форвард не был включен в заявку на игру с командой из Нижнекамска.

«Не было никаких разговоров, посылов. Меня просто вывели из состава. Я ко всему готов, но мне чуть-чуть непонятно, когда говорят, что нет неприкасаемых, когда команда проигрывает 10 матчей из последних 12 и не происходит никаких перестановок после поражений, а потом меня вдруг убирают. Это тренерское решение, я его уважаю, но сейчас начинают что-то говорить — вылезает информация, что у меня какие-то конфликты с одним, с другим», — приводит слова Радулова «Чемпионат».

После матча с «Нефтехимиком» главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок рассказал о будущем Радулова. Он заявил, что, возможно, вернет игрока в состав.

Российский нападающий в этом сезоне КХЛ набрал 15 (8+7) очков в 21 игре за казанский клуб. «Ак Барс» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка в 23 матчах.

Александр Радулов. Радулова посадили в запас. Но проблемы «Ак Барса» совсем не в нем
Источник: https://www.championat.com/hockey/news-4873939-radulov-o-vyvode-iz-sostava-ak-barsa-neponyatno-kogda-govoryat-chto-net-neprikasaemyh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Александр Радулов
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Олег Знарок
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