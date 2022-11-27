Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

27 ноября, 22:50

Форвард «Ак Барса» Галимов — о пропущенных голах: «Немножко расслабили булки, но вовремя собрались»

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов после победы над «Сочи» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи.

«Все были заряжены. Как правильно Никита Дыняк сказал перед игрой: нужно подниматься выше по таблице, нужно начинать выигрывать. В принципе, неплохо сыграли. Всех с победой. Хорошо, что забили первыми и почувствовали игру.

Был момент, когда немножко расслабили булки, вот и получили одну. Но ничего, вовремя собрались, не допустили каких-то ошибок. Парни забили и все нормально», — приводит слова Галимова Metaratings.ru.

«Ак Барс» набрал 36 очков и занимает 7-е место на Востоке. «Сочи» потерпел пятое поражение подряд и идет на последней строчке в лине (16 очков).

Источник: Metaratings.ru
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Сочи
1
0
Читайте также
Коста-Рику не сломали 0:7 от Испании. Обыграли Японию и сохраняют шансы на плей-офф
Беспорядки в Бельгии: марокканцы победили на ЧМ-2022, а фанаты разнесли центр Брюсселя
В прокуратуре сообщили о задержании сбившей мать с детьми в Москве
Мастер спорта погиб при крушении вертолета под Тверью
Bloomberg предрек США проблемы в случае затяжного конфликта на Украине
Как спасают деревья в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Защитник «Амура» Йордан заявил, что покидает клуб КХЛ

Нападающий «Спартака Сусуев: «От первых матчей в КХЛ отличные впечатления. Большие дни в моей жизни»