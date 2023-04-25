Лукоянов — о победной стратегии: «По локоть отрезать и головой ложиться друг за друга»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал победу своей команды в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА (2:1). Счет в серии стал 3-2 в пользу армейцев.

«Мы все понимаем, сами были в такой ситуации когда вели 3-1. Но последний шаг — это психология. Нужно переступить через себя, а соперник с развязанными руками играет. Сегодня пусть не самый голевой, но самый яркий матч получился. Болельщики думаю в восторге.

ЦСКА в том году были героями, в этом году мы хотим стать героями. Такую игру какую мы показывали сегодня надо показывать и дальше. Против такой команды по локоть отрезать, головой ложиться друг за друга. Все делать для победы», — сказал Лукоянов.

Следующий матч пройдет 27 апреля в Москве. В случае победы москвичей ЦСКА станет трехкратным обладателем Кубка Гагарина и сравняется по количеству титулов с казанской командой.