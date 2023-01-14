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КХЛ

Сегодня, 20:11

Лукоянов: «Тяжело проигрывать такие матчи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:4 ОТ).

— Тяжело проигрывать такие матчи. Может быть, третий пропущенный гол стал определяющим.

— Сегодня вы забросили свою первую шайбу в этом сезоне, какие ощущения?

— Никаких, мы проиграли. Гол шел в копилку команды для победы, но не помогло. Было бы радостнее, если сегодня победили.

— Команда вела в счете 3:1, но уступила. В чем видите причину?

— Можно многое сказать, но оставим это в раздевалке. У нас отличная команда, опытный тренерский штаб, тренеры подскажут, что нам следует поправить, чтобы такого больше не повторилось.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/23118
Артем Лукоянов
ХК Ак Барс
ХК Сибирь
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