Лукоянов — о состоянии «Ак Барса»: «Мы проходим не лучший период, пытаемся исправить ситуацию»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов после поражения своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (0:1) рассказал о своих эмоциях от игры.

«Главная причина поражения — мы не забили голов. Сделали акцент на том, чтобы наладить игру в обороне, не удалось реализовать большинство. Мы на протяжении двух игр с «Салаватом» не можем забить. Думаю, это была самая унылая игра в нашем исполнении. Соперник хорошо двигался, опасно бросал из разных позиций, в итоге один из бросков стал победным.

Мы проходим не самый лучший период. Никто не говорил о том, что победили в одном матче и все будет получаться. Пытаемся исправить ситуацию, на это уйдут не один-два матча, нужно время. Наладим оборону, потом будет получаться в атаке. Тренеры помогают, только вместе мы можем что-то исправить», — сказал Лукоянов.

«Салават Юлаев» выиграл у казанского клуба три матча из четырех в этом сезоне. До конца регулярного чемпионата команды встретятся еще два раза.