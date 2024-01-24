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Сегодня, 18:41

Нападающий «Ак Барса» Быков рассказал, чему научился у Зарипова

Виктория Кравченко
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Нападающий «Ак Барса» Максим Быков рассказал о том, какой главный совет дал ему Данис Зарипов.

«Он всегда говорил, что нужно просто продолжать работать. У человека пять Кубков Гагарина. Понятно, что без работы он бы их не выиграл. Конечно, у него есть мастерство, но я считаю, что работа, мастерство и продолжение этой самой работы — это главный ключик к победе», — цитирует Быкова Metaratings.ru.

Зарипов выступал за «Ак Барс» с 2001 по 2013 год, а также с 2017 по 2023-й. Он является рекордсменом по числу матчей в чемпионатах России, хоккеист выходил на лед в 1324 играх.

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushii-ak-barsa-bykov-rasskazal-chemu-nauchilsya-ot-zaripova-327214/
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