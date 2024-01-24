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Сегодня, 15:35

Нападающий «Ак Барса» Быков рассказал, почему отказался возвращаться в Канаду

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Максим Быков рассказал, почему сезон-2019/20 оказался для него единственным в юниорской лиге Квебека.

«Мы не доиграли сезон из-за ковида. У меня тогда была только туристическая виза, а чтобы вернуться в Канаду и провести там сезон, мне нужна была рабочая. В то время ее не выдавали из-за ковида. Я сидел и долго ждал. Тогда в России заканчивался дедлайн, я не был уверен, что смогу уехать. В итоге решил остаться в Казани. Не пожалел», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.

Быков выступал в юниорской лиге Квебека за клуб «Бленвиль-Буасбриан Армада». В составе канадской команды он сыграл 63 матча, в которых набрал 34 (20+14) очка.

Источник: Metaratings.ru
ХК Ак Барс
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