Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:56

Кагарлицкий о победе над «Сочи»: «Должны были решать исход матча в основное время»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:3 Б) и рассказал об эпизоде с заброшенной шайбой.

— Выездная серия получилась скомканной. Считаю, что в Ярославле мы должны были брать очки. Сегодня тоже получилась немного невразумительная игра, допустили ошибки, хотя должны были решать исход матча в основное время. Сложно оценить эту серию. Хорошо, что взяли очки, но впереди много работы: над голами, над дисциплиной. Саня [Александр Радулов] после игры правильно сказал: «Несмотря ни на что мы взяли два очка и поехали дальше». Очки нам очень нужны, необходимо подниматься вверх по таблице.

— В моменте с голом вы сделали движение вперед. Знали, что шайба отскочит туда?

— В моменте с голом всех выделю. Предыдущее звено здорово наложило смену, поменялись по одному, заперли соперника в зоне. Когда мы вышли — «Сочи» уже стоял. Скинул Сане Радулову, поехал на ворота по инерции. Он бросил, шайба удачно отскочила, я добил. Понимал, что он будет бросать, готовился добивать.

— Какие ожидания от игры с «Металлургом»?

— Нам нужны очки, нужно побеждать. Важно сделать это при своих болельщиках. До конца календарного года осталось две игры, хочется порадовать их перед праздником.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/23000
Дмитрий Кагарлицкий
ХК Ак Барс
ХК Сочи
1
0
Читайте также
«Пускай он теперь с камерой бегает». Большунов и Устюгов снова устроили скандал
Валиева вылетела из тройки на чемпионате России. Судьи отработали по делу?
Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Японский эксперт назвал самолет Ан-12 шедевральным
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Куньлунь» заключил контракт до конца сезона с канадским нападающим Колином Кэмпбеллом

Брюквин: «Интересно поработать под руководством Федорова, успел получить наставления и задачи»