Кагарлицкий о победе над «Сочи»: «Должны были решать исход матча в основное время»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:3 Б) и рассказал об эпизоде с заброшенной шайбой.

— Выездная серия получилась скомканной. Считаю, что в Ярославле мы должны были брать очки. Сегодня тоже получилась немного невразумительная игра, допустили ошибки, хотя должны были решать исход матча в основное время. Сложно оценить эту серию. Хорошо, что взяли очки, но впереди много работы: над голами, над дисциплиной. Саня [Александр Радулов] после игры правильно сказал: «Несмотря ни на что мы взяли два очка и поехали дальше». Очки нам очень нужны, необходимо подниматься вверх по таблице.

— В моменте с голом вы сделали движение вперед. Знали, что шайба отскочит туда?

— В моменте с голом всех выделю. Предыдущее звено здорово наложило смену, поменялись по одному, заперли соперника в зоне. Когда мы вышли — «Сочи» уже стоял. Скинул Сане Радулову, поехал на ворота по инерции. Он бросил, шайба удачно отскочила, я добил. Понимал, что он будет бросать, готовился добивать.

— Какие ожидания от игры с «Металлургом»?

— Нам нужны очки, нужно побеждать. Важно сделать это при своих болельщиках. До конца календарного года осталось две игры, хочется порадовать их перед праздником.