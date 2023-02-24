Кагарлицкий: «Рад, что мне посчастливилось выступать с Зариповым за одну команду, даже в одном звене играли»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал домашнее поражение от «Металлурга» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (3:6) и поделился эмоциями от прощальной игры в карьере Даниса Зарипова.

— Сегодня была важная игра, плохо, что в ней мы уступили. Да, для нас она ничего не решала в турнирном отношении, но Данис Зарипов проводил свой последний официальный матч, хотели его порадовать. Проиграли, плохо выполнили тренерское задание, отсюда такой результат.

— Данис как хоккеист, каким он вам запомнился?

— Потрясающий хоккеист, легенда. Рад, что мне посчастливилось выступать с ним за одну команду, даже в одном звене играли. От него можно многое почерпнуть на льду и в жизни. И как игрок, и как человек он — легенда. Думаю, он и в дальше останется в команде, рядом с нами, хочу пожелать ему удачи после игровой карьеры. Здоровья ему и его семье. Уверен, у него все будет хорошо.