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Сегодня, 21:38

Кагарлицкий: «Рад, что мне посчастливилось выступать с Зариповым за одну команду, даже в одном звене играли»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал домашнее поражение от «Металлурга» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (3:6) и поделился эмоциями от прощальной игры в карьере Даниса Зарипова.

— Сегодня была важная игра, плохо, что в ней мы уступили. Да, для нас она ничего не решала в турнирном отношении, но Данис Зарипов проводил свой последний официальный матч, хотели его порадовать. Проиграли, плохо выполнили тренерское задание, отсюда такой результат.

— Данис как хоккеист, каким он вам запомнился?

— Потрясающий хоккеист, легенда. Рад, что мне посчастливилось выступать с ним за одну команду, даже в одном звене играли. От него можно многое почерпнуть на льду и в жизни. И как игрок, и как человек он — легенда. Думаю, он и в дальше останется в команде, рядом с нами, хочу пожелать ему удачи после игровой карьеры. Здоровья ему и его семье. Уверен, у него все будет хорошо.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/23347
Данис Зарипов
Дмитрий Кагарлицкий
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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