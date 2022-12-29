Нападающий «Ак Барса» Дыняк: «В третьем периоде мы закрыли «Металлург» в зоне, но забить не получилось»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал игру команды после поражения от «Металлурга» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Ключевой момент? Пропустили голы в меньшинстве. Наверное, это стало основополагающим. Парни старались. В третьем периоде мы закрыли «Металлург» в зоне, но забить не получилось. На горячую голову трудно что-то сказать, надо поспать, проанализировать. Забиваем хорошо — это позитив. Все работают друг за друга, подстраховывают. Не будем посыпать голову пеплом, у нас впереди еще одна игра. Проанализируем завтра и с новыми силами пойдем в бой. Нам сейчас нужно думать о своей игре. Стараться побеждать. Потому что с победами приходит хорошее настроение. Где-то там диагональ может пройти, которая не проходит при проигрышных сериях. Мы стараемся, работаем», — приводит слова Дыняка Metaratings.ru.

«Ак Барс» занимает 7-е место в турнирной в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав в 44 матчах 49 очков.