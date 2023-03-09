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КХЛ

9 марта, 23:06

Галиев — о голах из левого круга вбрасывания: «Конечно, обращал внимание на Овечкина»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу в пятом матче серии 1/4 финала Восточной конференции плей-офф КХЛ с «Нефтехимиком» (6:1, 3-2).

«Тяжелый первый период для нас. Вроде нормально начали, но опять где-то «просели», — сказал Галиев. — Немножко пассивно начали играть в своей зоне, из-за этого нас стали закрывать — не могли выйти из зоны, создать моменты. Поговорили в перерыве, Зинэтула Хайдярович (Билялетдинов — Прим. «СЭ») подсказал, что нужно делать. Можно сказать, перевернули игру во втором периоде. Я обожаю плей-офф, это самое лучшее время в хоккее, ради чего мы и работаем в «регулярке». От каждого из нас сейчас много зависит, я стараюсь помогать команде своими шайбами, другие ребята — блокированными бросками в меньшинстве. От каждого зависит результат матча. Мы, вроде бы, неплохо звеном играем, наша задача — исключить ошибки, сыграть сначала строго в обороне, потом уже нападение. Будут моменты — будем реализовывать, надеюсь. Моя любимая точка — левый круг вбрасывания. Конечно, обращал внимание на игру Александра Овечкина, когда играл в «Вашингтоне», уделял время этому аспекту игры на тренировках. Наконец-то довелось поиграть с левого фланга в последние два сезона. И тренеры это видят, и партнеры замечают. Стараюсь использовать бросок, помогать команде этим, раз получается. Конечно, было бы приятно обойти по голам в плей-офф Алексея Морозова, но тут время покажет. Если будем доходить до финала каждый год, у меня будет шанс его обогнать».

Шестой матч серии пройдет 11 марта в Нижнекамске.

Александр Овечкин
Станислав Галиев
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Кубок Гагарина
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