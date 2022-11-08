Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:09

Форвард «Ак Барса» Галимов — о матче с «Нефтехимиком»: «Уверен, что будет хороший хоккей»

Мария Гусева
Telegram Новости

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком».

— Твоя заброшенная шайба попала в топ недели, месяца, и, возможно, станет лучшей в сезоне. Следишь за рейтингами?

— Это приятно, но стараюсь не обращать внимания.

— В прошлой игре в Череповце так же забросил эффектный гол. Возможно ли заранее подготовить такие броски?

— Я уже не раз так забивал и в буллитах, и при выходе к вратарю. Если получается, почему бы не использовать.

— Чем может быть опасен «Нефтехимик»?

— Ожидается татарстанское дерби, уверен, что будет хороший хоккей, много силовой борьбы. Будем стараться сыграть без удалений, потому что сейчас для нас это одна из главных проблем. Необходимо навязывать свою борьбу, больше бросать по воротам. Нам нужна победа, — цитирует пресс-служба клуба Галимова.

Матч «Нефтехимик» — «Ак Барс» пройдет сегодня, 8 ноября. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
0
Читайте также
Кучеров идет за новой наградой. Сможет ли лидер «Тампы» скинуть с престола Макдэвида?
Как разбился знаменитый фехтовальщик Шариков: «Потребность в адреналине — это не про него»
В Киеве подтвердили планы Зеленского участвовать в саммите G20
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Стремоусов заявил о скорой развязке ситуации вокруг Херсона
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Вратарь «Авангарда» Галимов выбыл до конца сезона