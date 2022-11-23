Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов рассказал об ощущениях от выхода на лед в статусе капитана

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал победу над «Барысом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ и рассказал об ощущениях от выхода на лед в статусе капитана.

— Сегодня вы вышли на лед капитаном, чувствовали дополнительную ответственность?

— Сам по себе матч был ответственным, но были и такие ощущения.

— Физически было тяжеловато сегодня?

— Нет. Тренер по физподготовке хорошо поработал, самый быстрый сегодня был, 38,1 км/ч!

— Сегодняшняя победа должна переломить негативную тенденцию?

— Надеюсь. Все победы даются тяжело. Отлично, что удалось выиграть в основное время, сейчас с хорошим настроением отправимся на выходной. Возможно, он будет (улыбается).