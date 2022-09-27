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27 сентября, 20:35

Панюков: «Мифтахов нас подтащил — красавец, благодарим его за работу»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Панюков дал комментарий после победы команды в «Зеленом дерби» над «Салаватом Юлаевым» (3:0).

— Была прекрасная атмосфера. Много силовой борьбы и голевых моментов. Здорово, что сработало большинство и мы довели матч до победы.

— Амир Мифтахов сегодня взял первый «сухарь» в сезоне. Насколько это важно для команды?

— Это всегда важно. «Сухари» придают уверенность, которая переносится на следующую игру. Мы блокировали броски, четко сыграли в обороне. Да, где-то «Салават» имел моменты, но Амир нас подтащил — красавец. Благодарим его за работу.

— Можно сказать, что команда нашла свой хоккей?

— Продолжаем работать и разбирать каждый матч. Необходимо брать позитивные моменты и двигаться дальше.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22459
Кирилл Панюков
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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