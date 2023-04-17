Лукоянов — о победе над ЦСКА: «Тяжелая игра. Видно, что команда очень мастеровитая»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал победу над ЦСКА (4:1) в первом матче финала Кубка Гагарина.

— Всех православных с прошедшим праздником. Христос воскрес, — начал игрок. — Очень тяжелая игра. Видно, что команда очень мастеровитая. Вышли с опасением. Соперника очень уважаем, боимся. Это спортивная боязнь. Некоторые ребята вообще первый финал играют. Чуть-чуть стеснялись. Потому что там такие имена. После первого периода мы перестроились. Видно было, что поймали свою нить. Старались атаковать. Были хорошие затяжные атаки. Все только начинается. Будет тяжело. По первой игре мы их посмотрели, они нас посмотрели. Теперь знаем, что команда представляет.

— Прочитали момент с Григоренко?

— В плане нашей тактики по меньшинству. Опираемся на это. Где-то она сработала. В нашем поведении она правильна. Мы правильно перестроились. Я не то что читал, меня туда по нашей схеме понесло и передача шла. Я не переживал, чуть-чуть добавил ногами. Знал, что Адам хорошо играет на выезде. Сейчас просто глаза закрываешь и бросаешь. И шайба залетает. Нужно просто глаза закрывать.

— На открытой тренировке много говорилось, что ожидается сдержанный хоккей. ЦСКА сыграл неожиданно или в целом планировали в такой хоккей играть?

— Тяжело сказать. Обычно планируется то, что ввяжешься в драку, а там дальше будет видно. Мы сейчас знаем, как противник играет. Кто-то будет что-то менять и переставлять. Мы выходили, знали, что будем играть против чемпиона. Сложновато. Мы показали, что с ними можно играть и обыгрывать. Только за счет работы. Если будем правильно играть, правильно относиться к каждой смене — это принесет плоды.