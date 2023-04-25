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Сегодня, 22:51

Лукоянов — о настрое на игру: «Стеснения не было. Григоренко не Григоренко — били всех подряд»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина (2:1).

«Наконец-то получилось перетерпеть эту мощь ЦСКА. Раньше не могли на зубах, сейчас выстояли эти четыре минуты и в награду получился гол. Взяли матч, а серия продолжается. Эмоционально и физически после первого периода было тяжеловато. Все-таки задали очень мощный темп. Наверное, немного и сами офигели. Сам не помню первый период — отключилась голова. Видел цель — бил. Была натуральная мясорубка. Постараемся играть в таком же ключе.

Сегодня не было никакого стеснения. Григоренко, не Григоренко, били всех подряд. По спортивному их уважаем, но мы должны доказывать все на льду. Полтапов у ЦСКА красавец! Хороший гол. Он мне нравится. Хороший парень. Блокированные броски? Наверное надо давать отдельную награду для лучший блок. Но это моя работа — ловить на себя шайбы. Чем меньше долетит до нашего вратаря, тем меньше вероятность гола. Мы всегда много на себя ловили, это обыденность. Это всегда на первом месте», — сказал Лукоянов.

Следующий матч пройдет 27 апреля в Москве. В случае победы москвичей ЦСКА станет трехкратным обладателем Кубка Гагарина и сравняется по количеству титулов с казанской командой.

Артем Лукоянов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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