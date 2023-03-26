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КХЛ

Сегодня, 15:04

Дыняк: «Было непросто победить «Адмирал», но мы прошли и горды тем, что болельщики нас так сильно поддерживали»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк поделился эмоциями от победы в серии полуфинала Востока над «Адмиралом» (3:1, 4-2).

— После поражения в Казани мы поговорили, разобрали свои ошибки, сделали правильные выводы. Вышли более заряженными, больше бросали, добавили в агрессии. Все молодцы. Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые приехали на матч, спасибо им за поддержку. Наши болельщики — шестой полевой, они всегда гонят нас вперед, где бы мы ни были. Было непросто, но мы прошли и горды тем, что болельщики нас так сильно поддерживали на протяжении этой серии, — приводит слова Дыняка пресс-служба клуба.

— Расскажите о своих голах.

— В обеих шайбах постарались партнеры. Первый гол: Лука [Артем Лукоянов] накрывал, соперник скинул, Галимчик [Артем Галимов] подобрал шайбу и отдал на пустые ворота. Во втором голе тоже все звено поучаствовало, начали делать вертушку и в конце повезло, шайба нашла дырочку.

— Ожидали, что «Адмирал» укажет упорное сопротивление в серии?

— Они очень хорошо играли. Нет тех, кто незаслуженно проходит первый раунд, они были лучше в каких-то микромоментах. Плей-офф состоит из микромоментов, где решают мастерство, работа, желание.

«Ак Барс» в полуфинале Кубка Гагарина сыграет с «Авангардом». Финальная серия Восточной конференции начнется 1 апреля в Казани.

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
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