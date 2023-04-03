Никита Дыняк: «Проспали первый период. Пришли к выводу, что нужно начинать играть заново»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал поражение своей команды во втором матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина с омским «Авангардом» (2:3).

Счет в серии после этой встречи стал 1-1.

«Проспали первый период, второй и третий можно занести в зачет. Главное, что выиграли в третьем периоде, настраиваемся на следующий матч. «Авангард» играл так же, как и в прошлом матче, просто мы плохо начали. Тренеры подскажут нам наши ошибки. Да, у «Авангарда» хорошее большинство, но мы должны его нейтрализовывать. Посмотрим видео, поговорим, сделаем выводы.

После первого периода мы поговорили в раздевалке, пришли к выводу, что нужно начинать играть заново. Увы, во втором пропустили, но в третьем выиграли, сделали задел на следующий матч. Конфликт с Пайгином? Ничего особенного, это хоккей, такое всегда происходит. Мифтахова можно похвалить. Два периода сидел, вышел, показал хорошую игру, вытащил нас в некоторых моментах. Молодец», – сказал Дыняк.

По ходу встречи омичи вели в три шайбы. Два гола «Ак Барс» забил в третьем периоде.