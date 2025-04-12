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12 апреля, 19:52

О'Делл о победе «Ак Барса» в первом матче серии с московским «Динамо»: «На льду была настоящая война»

Федор Носов
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Нападающий «Ак Барса» Эрик О'Делл поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» (5:3) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

— Какие ощущения после возвращения на «ВТБ Арену», где вы играли три сезона?

— Классно сюда вернуться. Я здесь тоже играл в матчах на вылет.

— Был ли особый настрой против Максима Комтуа?

— Никакой специальной мотивации не было. Все было также, как и против остальных игроков. Мы знали, что он классный игрок, но действовали также, как с остальными.

— «Ак Барс» много забил с пятака. Почувствовали, что это уязвимое место?

— Старались много бросать и перекрывать вратаря.

— Была ли сегодня настоящая война на льду?

— Да. «Динамо» не просто так преодолело первый раунд. Две классные команды на льду, у нас была война.

Второй матч серии «Динамо» Москва — «Ак Барс» пройдет в Москве 14 апреля.

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Эрик О`Делл
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
Кубок Гагарина
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