О'Делл о победе «Ак Барса» в первом матче серии с московским «Динамо»: «На льду была настоящая война»

Нападающий «Ак Барса» Эрик О'Делл поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» (5:3) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

— Какие ощущения после возвращения на «ВТБ Арену», где вы играли три сезона?

— Классно сюда вернуться. Я здесь тоже играл в матчах на вылет.

— Был ли особый настрой против Максима Комтуа?

— Никакой специальной мотивации не было. Все было также, как и против остальных игроков. Мы знали, что он классный игрок, но действовали также, как с остальными.

— «Ак Барс» много забил с пятака. Почувствовали, что это уязвимое место?

— Старались много бросать и перекрывать вратаря.

— Была ли сегодня настоящая война на льду?

— Да. «Динамо» не просто так преодолело первый раунд. Две классные команды на льду, у нас была война.

Второй матч серии «Динамо» Москва — «Ак Барс» пройдет в Москве 14 апреля.