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Сегодня, 09:43

Нападающий «Ак Барса» Панюков: «Когда все играют на команду, реализуют моменты — это дает итоговый успех»

Мария Гусева
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Нападающий «Ак Барса» Кирилл Панюков прокомментировал выездную серию казанской команды.

— Какую оценку можно поставить команде по итогам выездной серии?

— Начали правильно, строго играть, выполнять тренерскую установку — это стало приносить результат. Когда все играют на команду, реализуют свои моменты — это дает итоговый успех.

«Ак Барс» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 43 играх. В следующем матче казанцы примут «Металлург». Встреча пройдет 28 декабря в 19.30 мск.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22999
Кирилл Панюков
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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