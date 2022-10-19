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КХЛ

Сегодня, 15:19

Нападающий «Ак Барса» Сафонов — о матче с «Металлургом»: «Нам нужна победа, надо во всем добавить, и придет успех»

Алина Савинова

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов рассказал, за счет чего команда может обыграть «Металлург» в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Здесь только одно: нам нужна победа, надо во всем добавить, и придет успех. Нужно завестись, забросить больше, чем соперник и победить в матче. Тренеры ищут лучшие сочетания. У нас у всех одинаковые задания, задачи, по которым мы играем. Все это делается только на пользу», — приводит слова Сафонова пресс-служба официального сайта клуба.

Матч «Ак Барс» — «Металлург» пройдет сегодня, 19 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

На данный момент команда из Казани с 20 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, клуб из Магнитогорска расположился на 2-й позиции (28 очков).

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22581
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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