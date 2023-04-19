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Сегодня, 22:27

Нападающий «Ак Барса» Семенов: «Сами отдали игру — поэтому такой результат. Мы должны быть готовы на 100 процентов»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семенов прокомментировал поражение своей команды во втором матче финала Кубка Гагарина с московским ЦСКА (0:3). Счет в серии стал 1-1.

«Сами отдали игру, потому такой результат. Подготовка хорошая была, мы готовимся, знаем, что такое плей-офф. Это финал, мы дошли до него, и теперь перед нами стоит хороший соперник, с хорошими игроками во всех позициях. Поэтому мы должны быть готовы на 100 процентов, даже если неважно себя чувствуем, должны подготовить себя так, чтобы все отдать на льду ради цели, которая стоит перед нами. Мы будем идти к ней шаг за шагом. Сегодня такой результат, но ничего страшного — счет в серии 1-1. Никто не говорил, что мы пройдем 4-0 или что нас так пройдут. Хорошая битва для болельщиков, для игроков, нужно готовиться, идти дальше и побеждать соперника. Я бы не сказал, что в предыдущей игре был какой-то разгром. Тому, кто не смотрел игру, счет 4:1 может показаться разгромом. Но они также хорошо начали первый период, мы удачно забили, они отыгрались. Сегодня такая же упорная битва была, но они забили 2 гола, а мы не смогли вытащить матч, как делали в предыдущих сериях. Ничего страшного, будем злее, тут отступать некуда», — сказал Семенов.

Это второе поражение «Ак Барса» в этом плей-офф без голов в ворота соперника.

Кирилл Семенов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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