Шипачев: «ЦСКА нервничает? Мне без разницы»

Нападающий казанского «Ак Барса» прокомментировал победу в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина над ЦСКА (3:0).

— Насколько сейчас спокойнее перед седьмым матчем, учитывая победу и камбэк в серии?

— Настраиваемся на следующую игру, — сказал Шипачев. — Ничего не могу сказать.

— Какие основные факторы «сухой» победы выделите?

— Не знаю. Мы просто играли и пытались победить.

— Чувствуете, что ЦСКА немного нервничает?

— Мне без разницы.

— Расскажите про празднование после гола. Это была птичка?

— Нет, просто порадовался. Сделал то, что пришло в голову.

— Можно сказать, что удача возвращает «Ак Барсу» долги за прошлые московские матчи?

— Ее надо заработать, чтобы она была. Готовимся к следующей игре.

«Ак Барс» сравнял счет в серии с ЦСКА — 3-3. Решающий матч финала Кубка Гагарина состоится 29 апреля в Казани.