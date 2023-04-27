Шипачев: «ЦСКА нервничает? Мне без разницы»

Сегодня, 22:20
Нападающий казанского «Ак Барса» прокомментировал победу в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина над ЦСКА (3:0).
— Насколько сейчас спокойнее перед седьмым матчем, учитывая победу и камбэк в серии?
— Настраиваемся на следующую игру, — сказал Шипачев. — Ничего не могу сказать.
— Какие основные факторы «сухой» победы выделите?
— Не знаю. Мы просто играли и пытались победить.
— Чувствуете, что ЦСКА немного нервничает?
— Мне без разницы.
— Расскажите про празднование после гола. Это была птичка?
— Нет, просто порадовался. Сделал то, что пришло в голову.
— Можно сказать, что удача возвращает «Ак Барсу» долги за прошлые московские матчи?
— Ее надо заработать, чтобы она была. Готовимся к следующей игре.
«Ак Барс» сравнял счет в серии с ЦСКА — 3-3. Решающий матч финала Кубка Гагарина состоится 29 апреля в Казани.