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Сегодня, 18:19

Нападающий «Ак Барса» Терехов: «Команда в межсезонье изменилась радикально»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий «Ак Барса» Семен Терехов, ставший автором единственной шайбы в матче против «Куньлуня» (1:0) на турнире Пучкова, в интервью «СЭ» прокомментировал свой гол.

— Увидел свободный лед, попробовал обыграть — получилось удачно.

— Насколько увереннее чувствуешь себя в роли полноценного игрока основного состава?

— Намного увереннее, раскрепощеннее, чувствую доверие тренерского штаба. Показываю свою игру.

— Анвар Гатиятулин говорил, что много с ребятами индивидуально. О чем была речь?

— Подсказывал в плане игры, знает, какого плана я хоккеист. Главное — показывать свою игру.

— В чем изменился «Ак Барс» за межсезонье?

— Команда изменилась кардинально. Стараемся играть активно, агрессивно, с шайбой.

23 августа «Ак Барс» встретится с «Северсталью», «Куньлунь» 24-го числа сыграет со сборной России.

Хоккей
ХК Ак Барс
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