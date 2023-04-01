Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев прокомментировал победу над «Авангардом» в первом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина (3:2 ОТ).

«Игра хорошая, здорово, что победили. Мы знали, что «Авангард» здорово действует в большинстве, ребята пытались нейтрализовать это, но немножко не получилось. Повторюсь, главное, что выиграли сегодня, идем дальше. Моменты были и там, и там. Мы забили на одну больше и выиграли. Мы пытались играть по заданию. Хорошо, что Димка Кагарлицкий забил. Сильное большинство? У нас еще и сильное меньшинство. Постараемся дальше не дать сопернику ничего сделать и забить сами», — сказал Шипачев.

По ходу встречи «Ак Барс» вел со счетом 2:0, «Авангард» в свою очередь забросил вторую шайбу за 3 секунды до конца основного времени матча. Обе шайбы гости забили с численным преимуществом.