Шипачев: «У нас серьезный календарь, нужны позитивные эмоции»

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев прокомментировал результат встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (5:1) и рассказал о пути к рекорду Сергея Мозякина по очкам, набранным в регулярке.

— Насколько вас радует конкурентная борьба на «Востоке»? Насколько команде важно быть первой в конференции?

— Мы хотим побеждать в каждой игре. Такая борьба на «Востоке» первый раз за многие годы, даже внизу таблицы несколько команд бьются за одно место в плей-офф, будет разыгрываться много очков. Стоит чуть-чуть расслабиться и тебя обгонят. Одним словом, стало интереснее.

— Что пошло не так в Санкт-Петербурге?

— Нам на собрании объяснили, что мы сыграли плохо. Семь голов — мы за месяц столько не пропустили, сколько за одну встречу. Это очень плохо, мы не должны так играть.

— По эмоциям та игра как-то воспринималась по-особенному?

— Да, приехали к хорошей команде. Неплохо начали, давно не было такого периода, чтобы 3:3. Забили четвертый гол, надо было играть построже в обороне, но не получилось.

— Как избежать моментов, схожих со стыком Зыкова и Радулова?

— Первая смена, все были заряжены, соперник хотел провести силовой прием, Санька [Александр Радулов] это увидел, сгруппировался. Судьи посмотрели — момент чистый. Конечно, жалко, человек несколько зубов потерял. Здоровья ему.

— Вы все ближе к рекорду.

— До него еще далеко. Иногда несколько очков за матч набираешь, иногда ни одного. Главное, чтобы команда побеждала, тогда восстановление проходит быстрее. Серьезный календарь, пять игр подряд через день, нужны позитивные эмоции.