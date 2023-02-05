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КХЛ

Сегодня, 20:37

Шипачев: «У нас серьезный календарь, нужны позитивные эмоции»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев прокомментировал результат встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (5:1) и рассказал о пути к рекорду Сергея Мозякина по очкам, набранным в регулярке.

— Насколько вас радует конкурентная борьба на «Востоке»? Насколько команде важно быть первой в конференции?

— Мы хотим побеждать в каждой игре. Такая борьба на «Востоке» первый раз за многие годы, даже внизу таблицы несколько команд бьются за одно место в плей-офф, будет разыгрываться много очков. Стоит чуть-чуть расслабиться и тебя обгонят. Одним словом, стало интереснее.

— Что пошло не так в Санкт-Петербурге?

— Нам на собрании объяснили, что мы сыграли плохо. Семь голов — мы за месяц столько не пропустили, сколько за одну встречу. Это очень плохо, мы не должны так играть.

— По эмоциям та игра как-то воспринималась по-особенному?

— Да, приехали к хорошей команде. Неплохо начали, давно не было такого периода, чтобы 3:3. Забили четвертый гол, надо было играть построже в обороне, но не получилось.

— Как избежать моментов, схожих со стыком Зыкова и Радулова?

— Первая смена, все были заряжены, соперник хотел провести силовой прием, Санька [Александр Радулов] это увидел, сгруппировался. Судьи посмотрели — момент чистый. Конечно, жалко, человек несколько зубов потерял. Здоровья ему.

— Вы все ближе к рекорду.

— До него еще далеко. Иногда несколько очков за матч набираешь, иногда ни одного. Главное, чтобы команда побеждала, тогда восстановление проходит быстрее. Серьезный календарь, пять игр подряд через день, нужны позитивные эмоции.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/23261
Вадим Шипачев
ХК Ак Барс
ХК Куньлунь Ред Стар
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