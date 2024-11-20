Игнат Коротких — о серии поражений «Амура»: «Пока проблему найти не можем»

Нападающий «Амура» Игнат Коротких прокомментировал поражение от «Спартака» (3:7) в матче FONBET Чемпионат КХЛ.

Команда из Хабаровска проиграла 14-й матч подряд.

— В чем проблема «Амура»? В тренере, в количестве поражений, в настрое игроков?

— Равнодушных нет, я не знаю что ответить. Если бы мы знали в чем проблема — мы бы выиграли. Но пока проблему найти не можем.

— В команде настроение поникшее или все же есть человек, который держит в эмоциональном тонусе весь состав?

— Не очень состояние после игр, а на следующий день я не замечаю, чтобы кто-то был поникший. Новый день, все работают заново.

«Спартак» 23 ноября примет подмосковный «Витязь», «Амур» 22 ноября на выезде сыграет с «Барысом».

Анна Бирюкова