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20 ноября, 23:25

Игнат Коротких — о серии поражений «Амура»: «Пока проблему найти не можем»

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Нападающий «Амура» Игнат Коротких прокомментировал поражение от «Спартака» (3:7) в матче FONBET Чемпионат КХЛ.

Команда из Хабаровска проиграла 14-й матч подряд.

— В чем проблема «Амура»? В тренере, в количестве поражений, в настрое игроков?

— Равнодушных нет, я не знаю что ответить. Если бы мы знали в чем проблема — мы бы выиграли. Но пока проблему найти не можем.

— В команде настроение поникшее или все же есть человек, который держит в эмоциональном тонусе весь состав?

— Не очень состояние после игр, а на следующий день я не замечаю, чтобы кто-то был поникший. Новый день, все работают заново.

«Спартак» 23 ноября примет подмосковный «Витязь», «Амур» 22 ноября на выезде сыграет с «Барысом».

Анна Бирюкова

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