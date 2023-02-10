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Сегодня, 10:03

Нападающий «Амура» Дубакин: «Мы получили доверие и где-то его оправдали»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Амура» Сергей Дубакин оценил свою игру в нынешнем сезоне.

— Может как-то уже прикидываете шансы на попадание в восьмерку? У вас концовка регулярки будет дома.

— Ничего не прикидываем. Выходим на каждую игру и работаем.

— За счет чего прогрессирует ваше звено с Гиздатуллиным и Гребенкиным? Ваш второй сезон в Лиге, в том набрали всего 2 очка за 10 матчей, в этом уже 25.

— Тренерский штаб доверяет. Здесь нет никакого секрета. Мы получили доверие и где-то его оправдали. Получается набирать очки, но главное — впереди, — приводит слова игрока Metaratings.ru.

Дубакин в нынешнем сезоне провел 50 матчей регулярного чемпионата, в которых отличился 12 голами и 13 результативными передачами. «Амур» после 61 матча с 64 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-amura-dubakin-o-porazhenii-ak-barsu-vperedi-eshyo-sem-matchei-my-budem-bitsya-do-konca-226661/
ХК Амур
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