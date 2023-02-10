0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:04

Нападающий «Амура» Лихачев: «Когда конкуренты выигрывают, нас это подстегивает»

Нападающий «Амура» Лихачев рассказал о борьбе за выход в плей-офф КХЛ
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Telegram Дзен

Нападающий «Амура» Ярослав Лихачев в интервью «СЭ» рассказал о борьбе хабаровчан за плей-офф после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:4).

— Начали игру с 2:0, чего не хватило, чтобы довести до победы?

— Думали, что игра на нашей стороне. Но после этого где-то неправильно сыграли, допустили ошибки и пропустили два быстрых гола. Так нельзя играть.

— Как ты решился на лакросс?

— Я в принципе часто пробую, мне кажется, это был самый близкий к голу за весь сезон. Где-то шайбу не поднимал, где-то улетала.

— Видели уже, что конкуренты выиграли?

— Да.

— Насколько нервирует эта гонка?

— Мы в целом не так часто смотрим в таблицу. На каждый матч выходим с задачей забрать два очка, а в конце дня уже смотрим в таблицу. Конечно, когда конкуренты выигрывают, нас это тоже подстегивает.

«Амур» занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 64 очка.

КХЛ
ХК Амур
0
Читайте также
«Наших должны видеть по всему миру, это золото фигурного катания». Интервью Елены Буяновой
Болельщиков обвинили в осквернении гимна России из-за кричалки «Славься, Сибирь»
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сообщил об изменении Ближнего Востока
Группа конгрессменов внесла резолюцию с требованием к Байдену прекратить помогать Киеву
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Inews: британский министр ответил на просьбу Зеленского словами «нет гребаных самолетов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нападающий «Амура» Дубакин: «Мы получили доверие и где-то его оправдали»

Ярослав Лихачев — о Тарасенко в «Рейнджерс»: «Неплохо, поживет в Нью-Йорке, поиграет за хороший клуб»