Нападающий «Амура» Лихачев: «Когда конкуренты выигрывают, нас это подстегивает»

Сегодня, 10:04
Нападающий «Амура» Ярослав Лихачев в интервью «СЭ» рассказал о борьбе хабаровчан за плей-офф после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:4).
— Начали игру с 2:0, чего не хватило, чтобы довести до победы?
— Думали, что игра на нашей стороне. Но после этого где-то неправильно сыграли, допустили ошибки и пропустили два быстрых гола. Так нельзя играть.
— Как ты решился на лакросс?
— Я в принципе часто пробую, мне кажется, это был самый близкий к голу за весь сезон. Где-то шайбу не поднимал, где-то улетала.
— Видели уже, что конкуренты выиграли?
— Да.
— Насколько нервирует эта гонка?
— Мы в целом не так часто смотрим в таблицу. На каждый матч выходим с задачей забрать два очка, а в конце дня уже смотрим в таблицу. Конечно, когда конкуренты выигрывают, нас это тоже подстегивает.
«Амур» занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 64 очка.