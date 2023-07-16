Арсений Грицюк: «Надеюсь, омские болельщики встретят меня тепло»

Нападающий Арсений Грицюк, в межсезонье со скандалом перешедший из «Авангарда» в СКА, в интервью «СЭ» рассказал о том, как пережил стресс, и чего ждет от игры этих команд в Омске.

— Уже думали о том, как вас встретят 6 февраля будущего года, когда СКА приедет в Омск?

— Да, задумывался и нахожусь в некотором предвкушении. Для меня это будет самый важный матч в сезоне. Хотелось бы на него попасть и хорошо сыграть. Надеюсь, что болельщики тепло встретят. Дискуссии по моему контракту не имеют отношения к простым людям, которые приходят на хоккей, чтобы поболеть и покайфовать от нашей игры, и находятся за пределами переговорного процесса. Болельщики хорошо относились к нам весь сезон. Надеюсь, такое же отношение останется и в этом году, и на протяжении дальнейшей жизни. Я не вычеркивал Омск из списка городов, куда я буду возвращаться. Супруга родом оттуда. Какое-то время летом я здесь буду проводить.

— Насколько удавалось абстрагироваться от ситуации, когда переговорный процесс с участием клуба и вашего агента Шуми Бабаева находился в самой горячей стадии?

— Сейчас нельзя уйти от медийной жизни. Родители внимательно следили, и им было неприятнее, чем мне. Я — публичная личность и уже привык к хейту, каким-то обсуждениям. Зарплаты игроков КХЛ публикуются в обычном доступе. И это нормально. Люди ходят на хоккей и хотят понимать, стоит ли игрок таких денег или нет.

Я чуть от всего абстрагировался, хотя негативного все равно много читал. От этого никуда не деться — составляющая часть пиара. Больше переживал мой папа. Волновался, что будет, когда еще ничего не было понятно. Я тоже переживал. Но меня поддерживал Шуми, и благодаря ему я справился с небольшим стрессом. С его помощью пережил ситуацию и вышел из нее сильнее.