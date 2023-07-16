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Сегодня, 16:30

Арсений Грицюк: «С Шарипзяновым остаемся в дружеских отношениях»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Нападающий Арсений Грицюк, в межсезонье перешедший из «Авангарда» в СКА, в интервью «СЭ» рассказал о том, как отреагировал на критичное мнение капитана омской команды Дамира Шарипзянова о работе агента Шуми Бабаева.

— Резонансным получилось интервью капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова, в котором он осудил методы работы вашего агента. Мне рассказали, что вы потом созвонились. Поняли друг друга?

— Можно по-разному оценивать его слова, но Дамир все-таки был капитаном нашей команды. Не хочется говорить ничего плохого про него. Лично я бы помолчал в такой ситуации. Дела человека ведут другие люди, поэтому лезть и обсуждать мне на его месте ничего не хотелось бы. Мы с Дамиром созвонились, остаемся в достаточно дружеских отношениях. Когда шли переговоры о моем контракте, то тоже общались. Он давал свои советы. В любом случае Шарипзянов остается в «Авангарде». Он очень большая фигура для омского хоккея. Каждый болельщик по-своему отнесется к произошедшему. С ним мы поговорили и расставили все точки.

— Мосты, получается, ни с кем не сжигали?

— Нет, я просто выбрал другое продолжение карьеры и перешел в СКА. Зачем сжигать мосты? Никто не знает, как ситуация повернется завтра. 1 июля в Омске состоялся благотворительный матч по следж-хоккею, где я увиделся с Александром Свитовым и Антоном Курьяновым. Все общаются тепло, так как это один хоккейный мир.

Арсений Грицюк. «Уезжать из Омска обидно и досадно. Но переход в СКА — сильный шаг». Первое большое интервью Грицюка в новом клубе
Арсений Грицюк
ХК Авангард
Шуми Бабаев
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«Уезжать из Омска обидно и досадно. Но переход в СКА — сильный шаг». Первое большое интервью Грицюка в новом клубе
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