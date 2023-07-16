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Сегодня, 16:15

Арсений Грицюк: «Во время общения с Крыловым чувствовал себя некомфортно»

Грицюк рассказал о том, как проходили переговоры с «Авангардом»
Михаил Зислис
Обозреватель
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Нападающий Арсений Грицюк, в межсезонье со скандалом перешедший из «Авангарда» в СКА, в интервью «СЭ» рассказал о том, как проходили переговоры с омским клубом.

— Ваш уход стал следствием непростых взаимоотношений с определенными людьми внутри клуба или решающую роль сыграл финансовый вопрос?

— Финансовый фактор имеет значение при принятии окончательного решения. Но взаимоотношения с клубом и мои, и моего агента сыграли свою роль. Если бы этого не было, то возможно... Хотя чего возможно? Не знаю.

— Ваше мнение учитывалось или все сводилось к переговорам агента и «Авангарда»?

— Я сам лично летал на встречу с Александром Владимировичем Крыловым. После этого разговора мы пообщались с Шуми и пришли к решению, которое вы сейчас видите.

— Во время беседы с Крыловым на вас оказывалось давление?

— Для меня он был на тот момент президентом клуба, и я чувствовал себя не совсем комфортно, хотя Крылов постоянно говорил «все хорошо, все хорошо». Он главный человек в «Авангарде», уважаемая фигура в Омске и «Газпроме». К людям, которые постарше меня или просто знаменитые, я не могу подойти и первым начать разговаривать. Такая же ситуация у меня была с Сашей Овечкиным, когда мы пересеклись на прощальном матче Александра Семина в Красноярске. Я все думал, как к нему подойти и поздороваться. Просто «здрасьте» сказать или что. (Смеется.) В итоге молча подошел и руку пожал. Внутри меня в тот момент все равно было напряжение.

Арсений Грицюк. «Уезжать из Омска обидно и досадно. Но переход в СКА — сильный шаг». Первое большое интервью Грицюка в новом клубе
Арсений Грицюк
ХК Авангард
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