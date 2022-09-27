Нападающий «Авангарда» Дергачев — о матче с «Динамо»: «Важно закончить победой этот легендарный выезд»

Нападающий «Авангарда» Александр Дергачев рассказал о настрое на предстоящий матч с «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет в день рождения 26-летнего хоккеиста.

«На самом деле ничего особенного не вижу. Я стараюсь абстрагироваться от этих факторов. Буду выходить, катать, как в обычный день. Тем более это последняя игра на выезде. Все соскучились по дому, по семьям, но стараются держаться на позитивной волне. Все ждут домашние игры. Сейчас важно закончить победой этот легендарный выезд. «Динамо» — отличная системная команда. Думаю, будет непростой матч, но мы к этому готовы», — говорит Дергачев в видео на официальном сайте клуба.

«Динамо» сыграет с «Авангардом» 27 сентября. Встреча запланирована на 19:30 по московскому времени.

На данный момент бело-голубые занимают 3-е место в рейтинге Западной конференции (14 очков). Команда из Омска разместилась на 8-й позиции в рейтинге Восточной конференции (9 очков).