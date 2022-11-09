Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк в комментарии корреспонденту «СЭ» ответил на вопрос о низкой результативности на старте сезона-2022/23.

— После удачного прошлого сезона от вас ждали большего в текущей регулярке. Что мешает чаще забивать и отдавать передачи?

— Понятно, что все ждут этого, да и я сам жду от себя. Может быть, я показываю не ту игру, но главное, что команда сейчас побеждает. Личные цели идут уже потом.

В этом сезоне 21-летний форвард провел 28 матчей и набрал 10 (2+8) очков.