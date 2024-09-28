Буше: «Каждому в «Авангарде» надо становиться лучше»

Нападающий «Авангарда» Рид Буше прокомментировал результат матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:4).

«После семи поражений подряд эмоции не могут быть позитивными. В этом матче мы старались, но, получается, каждому из нас надо становиться лучше. Тяжело выиграть матч, который ты начинаешь с 0:2. Нужно постараться это исправить», — приводит «РБ Спорт» слова Буше.

Также форвард рассказал о своем состоянии после травмы.

«С каждой игрой я чувствую себя лучше, но пока играю недостаточно хорошо», — добавил он.

После 10 матчей «Авангард» с 7 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.