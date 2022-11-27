Нападающий «Авангарда» Буше получил дисквалификацию на один матч

КХЛ дисквалифицировала нападающего «Авангарда» Рида Буше на один матч, сообщает пресс-служба КХЛ.

Американский форвард получил большой дисциплинарный штраф в игре с «Северсталью» (2:1) за удар коленом в колено нападающему Александру Суворову.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Авангарда» Рида Буше по п.1.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар соперника коленом), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сообщается на сайте лиги.

Таким образом, Буше пропустит предстоящий матч «Авангарда» против «Локомотива».