Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:30

Мартынов: «В Белоруссии выбрали правильный вектор развития молодых игроков»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Telegram Дзен

Нападающий «Авангарда» и сборной Белоруссии Игорь Мартынов рассказал о прогрессе белорусского хоккея.

— Есть ощущение, что белорусский хоккей на подъеме? Если в девяностых и нулевых больше смотрели в сторону Казахстана, то теперь голова российских клубов развернута в сторону Белоруссии.

— Считаю, что в Белоруссии выбрали правильный вектор развития молодых игроков. Федерация хоккея очень много работает и создает правильные проекты. Достаточно посмотреть, что на последнем драфте НХЛ было выбрано сразу пять белорусов. Думаю, сейчас можно сказать, что наш хоккей прогрессирует. То, что столько людей играет в топ-клубах КХЛ, — это тоже важный показатель.

ФХБ — молодцы, что уделяют время развитию молодежи. Опять же, можно привести в пример институт сборной. Да, сейчас нет международных турниров. Но ребята играют со сборной России и получают хороший опыт.

— Пример Шаранговича вдохновляет?

— Конечно! Парень был выбран в нижних раундах, но играет в НХЛ. Сейчас он перешел в другую команду, где его видят в топ-6. Только показывай, доказывай и играй. Вот тебе шанс.

— Кто должен заходить в НХЛ следующим из белорусов?

— Не знаю, много кто. Хочется, чтобы все добрались до НХЛ. Думаю, Леша Протас проведет следующий сезон полноценно в «Вашингтоне». По крайней мере, я надеюсь на это.

Полностью интервью Игоря Мартынова можете прочитать на сайте «СЭ».

КХЛ
ХК Авангард
0
Читайте также
Илон Маск и Марк Цукерберг могут провести бой в Италии
«Я был одним из главных обманщиков советского баскетбола». Жесткие приколы от легендарного Князя
Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек
Пожар на АЗС в Махачкале. Главное
Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мартынов: «Авангарду» прививают агрессивный хоккей»

Новичок «Авангарда» Мартынов назвал самых быстрых игроков КХЛ