Нападающий «Авангарда» Найт: «В чем секрет результативности нашего звена? Такие партнеры — привилегия»

Нападающий «Авангарда» Корбэн Найт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (6:0), в котором он оформил хет-трик.

«Хорошая командная победа. Каждый сыграл очень хорошо. Великолепная игра вратаря. Это была важная для нас игра.

В чем секрет результативности нашего звена? Мы играли с Буше в «Авангарде» и раньше, сейчас он вернулся. Ткачев обладает отличными навыками, он очень одаренный плеймейкер. Сегодня, вы видели, он раздавал такие передачи, что сделал всю работу за меня. Большая удача играть с такими партнерами. Думаю, мы находим уверенность и «химию» друг с другом. Такие партнеры — привилегия.

Когда оформлял предыдущий хет-трик? Мой последний хет-трик был два года назад в плей-офф с «Металлургом». Но вообще это редкое явление для меня. Не расстроился ли, что так мало кепок выбросили? О, нет! Люди платят деньги за кепки, не нужно ничего выбрасывать! Если бы я был на трибунах, то не стал бы кидать кепку!» - цитирует Найта сайт КХЛ.