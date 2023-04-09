Ткачев о поражении от «Ак Барса»: «Мы не должны были отдавать матч»

Сегодня, 21:06
Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина.
— Хотелось бы извиниться перед болельщиками «Авангарда». Мы не должны были отдавать матч, ведя со счетом 2:0.
— Была ли установка сыграть построже при 2:0?
— Нет, нас не просили играть в откат.
— У вас лично хороший сезон. Планируете ли предпринять еще одну попытку заиграть в НХЛ?
— Сейчас пока ничего не могу сказать. Отдохнем, мысли соберем, а там уже видно будет.
«Ак Барс» победил в серии со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.