Ткачев о поражении от «Ак Барса»: «Мы не должны были отдавать матч»

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

— Хотелось бы извиниться перед болельщиками «Авангарда». Мы не должны были отдавать матч, ведя со счетом 2:0.

— Была ли установка сыграть построже при 2:0?

— Нет, нас не просили играть в откат.

— У вас лично хороший сезон. Планируете ли предпринять еще одну попытку заиграть в НХЛ?

— Сейчас пока ничего не могу сказать. Отдохнем, мысли соберем, а там уже видно будет.

«Ак Барс» победил в серии со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.