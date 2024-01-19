Томаш Юрчо — об «Авангарде»: «Это организация на уровне НХЛ»

Нападающий «Авангарда» Томаш Юрчо в интервью «СЭ» рассказал о матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:1) и поделился впечатлениями от новой для себя команды.

— Хорошая игра, равная и держащая в напряжении до последней минуты. Хорошо забросили вторую шайбу и сразу же третью, что придало уверенности команде. Обе команды играли на хорошем уровне. Рад, что удалось победить.

— У вашего сегодняшнего соперника сейчас проблемы, выпали ключевые игроки. Чувствовалось это?

— Я слышал об этом, но никакого недонастроя не было. Они играли хорошо, показывали отличный хоккей. У нас также отсутствуют несколько игроков, такое происходит иногда. Мы не думаем об этом и просто делаем свою работу — играем в хоккей.

— Между первой и второй шайбой прошло меньше минуты. Как это выглядело с вашей стороны?

— Вторая шайба получилась отличной, хороший пас в обрез. Очень важная шайба была, я бы сказал, ключевая. В третьей шайбе был хороший форчек от Спунера, шайба пришла ко мне, увидел, что Буш (Рид Буше, — Прим. «СЭ») был открыт на дальней и отдал на него.

— Только перешли в «Авангард», как вам команда, организация?

— Отличная команда, мне нравится, как здесь все организовано. Прекрасные болельщики, постоянно полные трибуны. Ощущение, как будто играешь в НХЛ. У нас отличный подбор игроков, надеюсь, что мы сможем пройти как можно дальше в плей-офф.

— С кем из команды общаетесь больше всего?

— Конечно, больше всего общаюсь с ребятами из своей тройки, Прохоркиным и Жафи (Дамир Жафяров, — Прим. «СЭ»). У нас отличное взаимодействие. Сегодня так произошло, что оказался с Буше и Спунером на одну смену и это сработало. Ребята все отличные, доброжелательные. Надеюсь, игра будет идти также, мы продолжим забивать и забирать свои очки.

— Вы уже упомянули, что организация на уровне НХЛ. «Авангард» играет на одной из лучших арен в России.

— Да, все, что есть на арене на уровне НХЛ: и раздевалки, и процедурные, зал просто невероятный, просто все на очень высоком уровне. Когда ты на такой арене, ты хочешь проводить на ней как можно больше времени, больше работать, не хочешь уходить домой. Ну и конечно, болельщики и атмосфера потрясающие.

— Успели ли уже что-то посмотреть в Омске?

— Пока не успел, всего неделю провел в Омске, и мы уехали на выезд. Мне ещё многое предстоит исследовать, посмотреть в городе. Мне нравится в Омске, рестораны отличные, есть, где прогуляться.