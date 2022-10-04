Брюквин поделился эмоциями от новой арены в Омске

Нападающий «Авангарда» Владимир Брюквин поделился мнением о новой арене в Омске.

— Здесь, в Омске, команды не было четыре года. Поэтому думаю, что это возвращение было как-то помасштабнее. И арена... Думаю, поинтереснее.

— Что конкретно поинтереснее? Лед, трибуны, раздевалка?

— Да все. И раздевалка тоже. НХЛ просто какая-то.

— Имеете в виду, что раздевалка круглая, а не прямоугольная?

— Да. Я раньше только по видео такое видел, — цитируют Брюквина «Известия».

Арена вместимостью 12 тысяч зрителей начала строиться в 2020 году на месте снесенной из-за аварийного состояния в 2019 году «Арены-Омск».

1 октября 2022 года в первом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на новом стадионе «Авангард» обыграл «Сибирь» со счетом 2:1.