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Сегодня, 11:12

Брюквин — о новой арене в Омске: «Раздевалка — просто НХЛ какая-то»

Брюквин поделился эмоциями от новой арены в Омске
Руслан Минаев

Нападающий «Авангарда» Владимир Брюквин поделился мнением о новой арене в Омске.

— Здесь, в Омске, команды не было четыре года. Поэтому думаю, что это возвращение было как-то помасштабнее. И арена... Думаю, поинтереснее.

— Что конкретно поинтереснее? Лед, трибуны, раздевалка?

— Да все. И раздевалка тоже. НХЛ просто какая-то.

— Имеете в виду, что раздевалка круглая, а не прямоугольная?

— Да. Я раньше только по видео такое видел, — цитируют Брюквина «Известия».

Арена вместимостью 12 тысяч зрителей начала строиться в 2020 году на месте снесенной из-за аварийного состояния в 2019 году «Арены-Омск».

1 октября 2022 года в первом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на новом стадионе «Авангард» обыграл «Сибирь» со счетом 2:1.

Источник: https://iz.ru/1404674/aleksei-fomin/v-voinskoi-chasti-nauchilsia-shit-i-marshirovat
Владимир Брюквин
ХК Авангард
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