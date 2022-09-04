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КХЛ

4 сентября, 18:28

Нападающий «Автомобилиста» Волк: «Наслаждаюсь, с Мэйсеком играть одно удовольствие»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Автомобилиста» Кертис Волк после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:3) поделился впечатлениями от игры в составе команды из Екатеринбурга.

«Игра с Мэйсеком? Наслаждаюсь, с Бруксом играть одно удовольствие, он работает на льду, играет системно, каждый раз ты знаешь, где он будет находиться на льду. Надеюсь, что мы сможем продолжать в этом же ключе.

Мы должны быть еще лучше. Есть аспекты, которые надо решать, дисциплина была нашей проблемой на предсезонке и осталась ей. Но мы добились победы, результат положительный, оцениваю старт положительно», — приводит слова Волка сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/04/501740.html
ХК Автомобилист
ХК Северсталь
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