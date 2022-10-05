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КХЛ

Сегодня, 10:59

Нападающий «Автомобилиста» Мэйсек считает, что команда показала хорошую игру в матче против «Ак Барса»

Алина Савинова

Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек поделился впечатлениями от победы над «Ак Барсом» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Классная. Всегда здорово, когда такой зрелищный матч и ты выходишь победителем. Послезавтра повторим, возможно, и дальше уже в плей-офф увидимся, посмотрим. Думаю, получилась быстрая, жесткая игра. Справедливо, что исход решил овертайм, обе команды были достойны победы, здорово играли. У Казани всегда классный состав, много мастеров. Бьют, бегут, обостряют, это всегда самый сильный соперник.

Здорово, что пока все так идет: оказываюсь в нужное время в нужном месте. Благодарен партнерам, хоккей — это командная игра, все пашут ради победы. Думаю, мы проявили характер, после того как повели в самом начале. То, что дважды отыгрались и забили в пустые, только плюс нам и классный тест. Да, у нас потери в составе, но молодежь берет свои шансы, замещая травмированных товарищей по команде. Команда играет, что крайне приятно", — цитирует Metaratings.ru 30-летнего хоккеиста.

«Автомобилист», набрав 21 очко, лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» расположился на 4-й позиции (18 очков). Следующая встреча двух команд пройдет 6 октября.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-avtomobilista-meysek-o-dvukh-golakh-ak-barsu-khokkey-eto-komandnaya-igra-vse-pashut-radi-pob-1376217/
Хоккей
ХК Автомобилист
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