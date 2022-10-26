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КХЛ

26 октября, 22:47

Форвард «Автомобилиста» Ли: «Мы сейчас идем на том месте в таблице, на которое наиграли»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Автомобилиста» Олег Ли в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о старте регулярного чемпионата КХЛ для команды.

— Прошло два месяца со старта регулярного чемпионата. Довольны тем, как команда прошла первый отрезок?

— Мы довольны, как команда сплачивается. У нас коллектив единомышленников — это очень здорово. У нас хорошая раздевалка, есть взаимопонимание с руководством и тренерами. Это добавляет уверенности. Это наш резерв и запас. Что касается турнирной таблицы, всегда хочется быть выше. Но считаю, что мы сейчас идем на том месте, на которое наиграли — ни больше ни меньше. Последнее время мы играем без лидеров, которые делали разницу по голам. Но стараемся не ухудшать статистику без них.

— Можно сказать, что отсутствие лидеров сплачивает команду и, возможно, поможет в плей-офф, когда может произойти все что угодно?

— Конечно. В чемпионате и плей-офф могут произойти разные ситуации. Надо быть готовым ко всему. Хорошо, что у нас это произошло сейчас. Ребята скоро вернутся, и мы сплотимся еще больше.

Олег Ли
ХК Автомобилист
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